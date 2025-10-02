Мерсон о Гласнере в «МЮ»: «Блестящий тренер, но его схема не подходит команде – Аморим подтвердит. Однако отказать «Юнайтед» невозможно, это доказано годами»
Ранее сообщалось, что главный тренер «Кристал Пэлас» будет в числе кандидатов на пост главного тренера «МЮ» в случае увольнения Рубена Аморима.
«Он блестящий тренер. Он не слишком недооценивает или переоценивает свои силы, это очень впечатляет. Он собрал команду, где все игроки чувствуют себя комфортно на своих позициях. Каждый знает свою работу в команде. У него есть игроки, подходящие для этой схемы, и это очень важно.
Именно поэтому я бы беспокоился о переходе Гласнера в «Манчестер Юнайтед». Он играет по схеме с тремя защитниками, и, как показывает практика, эта схема просто не подходит игрокам «Манчестер Юнайтед». Гласнер им не подходит.
Конечно, я уверен, что он легко адаптируется, и он доказал это своим взаимодействием с игроками, но его система совершенно не подходит «Юнайтед». Аморим вам это подтвердит.
С Гласнером не стоит торопиться. Думаю, сейчас у него все хорошо. Однако, если «Манчестер Юнайтед» его пригласит, возникнут трудности. Годы доказали, что отказать «Юнайтед» невозможно.
Даже если дела в клубе идут не очень хорошо, это название по-прежнему одно из самых известных в мире. Как от такого отказаться? Не получится», – написал бывший форвард «Арсенала» в своей колонке.