Мерсон о Гласнере в «МЮ»: «Блестящий тренер, но его схема не подходит команде – Аморим подтвердит. Однако отказать «Юнайтед» невозможно, это доказано годами»

Пол Мерсон высказался о возможном приходе Оливера Гласнера в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось , что главный тренер «Кристал Пэлас » будет в числе кандидатов на пост главного тренера «МЮ» в случае увольнения Рубена Аморима .

«Он блестящий тренер. Он не слишком недооценивает или переоценивает свои силы, это очень впечатляет. Он собрал команду, где все игроки чувствуют себя комфортно на своих позициях. Каждый знает свою работу в команде. У него есть игроки, подходящие для этой схемы, и это очень важно.

Именно поэтому я бы беспокоился о переходе Гласнера в «Манчестер Юнайтед». Он играет по схеме с тремя защитниками, и, как показывает практика, эта схема просто не подходит игрокам «Манчестер Юнайтед». Гласнер им не подходит.

Конечно, я уверен, что он легко адаптируется, и он доказал это своим взаимодействием с игроками, но его система совершенно не подходит «Юнайтед». Аморим вам это подтвердит.

С Гласнером не стоит торопиться. Думаю, сейчас у него все хорошо. Однако, если «Манчестер Юнайтед » его пригласит, возникнут трудности. Годы доказали, что отказать «Юнайтед» невозможно.

Даже если дела в клубе идут не очень хорошо, это название по-прежнему одно из самых известных в мире. Как от такого отказаться? Не получится», – написал бывший форвард «Арсенала» в своей колонке.