  ЭСК признала правильным неудаление Тюкавина в матче с «Крыльями»: «Наступ невысокой интенсивности совершен по причине соскальзывания стопы с мяча»
9

ЭСК признала правильным неудаление Тюкавина в матче с «Крыльями»: «Наступ невысокой интенсивности совершен по причине соскальзывания стопы с мяча»

ЭСК признала верным неудаление Константина Тюкавина в матче с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что Департамент судейства и инспектирования РФС попросил рассмотреть эпизод с неудалением форварда «Динамо» на 95-й минуте игры 10-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:2). Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

Сегодня ЭСК огласила результаты рассмотрения эпизода.

«Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Динамо» Москва Константина Тюкавина.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: действия Константина Тюкавина, совершившего наступ на ногу игрока «Крылья Советов» Ивана Лепского, не являются серьезным нарушением правил, так как он контролировал мяч, а этот наступ невысокой интенсивности был совершен при выполнении технического приема при обыгрыше соперника по причине соскальзывания стопы с мяча.

В данной игровой ситуации судье следовало вынести ему предупреждение за безрассудный наступ», – говорится на сайте РФС.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: cайт РФС
