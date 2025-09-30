ЭСК разберет эпизоды с неудалениями Тюкавина в матче с «Крыльями» и Садулаева в игре с «Акроном»
ЭСК РФС изучит неудаления Константина Тюкавина и Лечи Садулаева.
Департамент судейства и инспектирования РФС попросил рассмотреть эпизод с неудалением форварда «Динамо» Тюкавина на 95-й минуте игры Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:2).
Также «Акрон» попросил комиссию рассмотреть эпизод с неудалением нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева на 56-й минуте матча (0:3) за фол на вратаре Виталии Гудиеве.
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости