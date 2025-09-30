ЭСК разберет эпизоды с неудалениями Тюкавина в матче с «Крыльями» и Садулаева в игре с «Акроном»

ЭСК РФС изучит неудаления Константина Тюкавина и Лечи Садулаева.

Департамент судейства и инспектирования РФС попросил рассмотреть эпизод с неудалением форварда «Динамо » Тюкавина на 95-й минуте игры Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:2).

Также «Акрон » попросил комиссию рассмотреть эпизод с неудалением нападающего «Ахмата » Лечи Садулаева на 56-й минуте матча (0:3) за фол на вратаре Виталии Гудиеве.