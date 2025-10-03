«МЮ» и «Ман Сити» проведут минуту молчания и сыграют в траурных повязках в связи с нападением на синагогу в Манчестере

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» почтут память жертв атаки на синагогу.

Нападение неизвестного с ножом произошло возле синагоги Heaton Park в районе Крампсалл на севере Манчестера утром 2 октября во время празднования Йом Кипура – одного из важнейших праздников в иудаизме. Перед этим злоумышленник попытался въехать на автомобиле в людей, а затем ранил одного их них.

По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Полиция открыла огонь по нападавшему, он скончался от полученных ранений. Власти Великобритании расценили случившееся как теракт.

По данным ESPN, три человека остаются в больнице с серьезными травмами после нападения.

Как сообщает информационное агентство PA, оба манчестерских клуба проведут минуту молчания перед матчами 7-го тура АПЛ . Игроки также наденут черные повязки на рукава, чтобы почтить память двух мужчин, погибших в результате нападения.

«Юнайтед» завтра примет «Сандерленд », а «Сити» встретится «Брентфордом» на выезде в воскресенье. Кроме того, «горожане» проведут аналогичную акцию в субботу на домашнем матче женской команды против «Арсенала ».

«Ман Сити» и «МЮ» выразили соболезнования в связи с нападением на синагогу в Манчестере. Погибли два человека, четверо – в тяжелом состоянии