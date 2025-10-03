КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 10 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы
«Ахмат» оштрафован на 60 тысяч рублей по итогам матча с «Акроном» (3:0).
«После матча на поле выбежали два несовершеннолетних человека. «Ахмату» штраф 50 тысяч рублей.
Болельщики «Ахмата» скандировали оскорбления в адрес Дзюбы. Штраф – 10 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Чемпионат»
