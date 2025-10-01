  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев об «Акроне»: «Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Артем – красавчик, но нужно играть в разный футбол. Команда уже ушла вниз»
4

Ташуев об «Акроне»: «Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Артем – красавчик, но нужно играть в разный футбол. Команда уже ушла вниз»

Сергей Ташуев считает, что Артем Дзюба вносит дисбаланс в игру «Акрона».

«Когда Дзюба сказал о том, что трансферов не хватает, надо купить футболистов, я подумал – а для чего, для того, чтобы пришли новые футболисты и снова били бы на Дзюбу?

Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Сегодня, мне кажется, Заур [Тедеев] уже стал заложником. Нужно играть в разный футбол.

И главное, Дзюба умеет играть в другой футбол. Внизу тоже он умеет играть. Надо найти к нему подход, иначе все.

Дзюба – красавчик, он хорош, но команда уже, к сожалению, ушла туда [вниз]. Выбирайте, ребята», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Напомним, после поражения от ЦСКА (1:3) нападающий «Акрона» Дзюба обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?1306 голосов
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Ташуев
logoЗаур Тедеев
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Синама-Понголь о Дзюбе: «Артем мог бы играть в любой команде АПЛ. У него хорошие физические данные и ментальность работящего футболиста»
3329 сентября, 17:44
«Нет антидота, который сдержит Дзюбу. Он лучший форвард страны – свой моментик найдет всегда». Гасилин о матче «Акрона» с «Ахматом» Черчесова
926 сентября, 04:28
Директор «Акрона» о словах Дзюбы про усиление состава: «Никакого давления или конфликта не было. Мы выполнили практически все запланированное»
15 сентября, 07:41
Дзюба о словах про слабый состав «Акрона»: «Не жалею – после этого пошло дело. Нельзя молодых ребят сразу в пекло бросать»
1014 сентября, 09:25
Главные новости
Лапорта считает Альвареса главным кандидатом на замену Левандовскому. «Барса» ожидает, что «Атлетико» потребует не менее 200 млн евро (Diario Sport)
3 минуты назад
Фонбет Кубок России. «Спартак» против «Пари НН», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
26717 минут назадLive
«Кайрат» или «Реал»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
29 сентября, 12:00Телеграм
Беллингем – игрок года в сборной Англии по версии болельщиков. Райс – 2-й, Кейн – 3-й
738 минут назад
Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
76сегодня, 14:10
18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена после 0:5 с «Реалом»
4050 минут назад
Вице-президент ФИФА Монтальяни о бане Израиля: «УЕФА приостановит голосование и дождется мирного плана Трампа. Я уважаю любое принятое ими решение»
24сегодня, 14:13
Фанаты «Атлетико» скандировали «Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в задницу», болельщики «Реала» называли Симеоне «рогоносцем». Ла Лига подала жалобу
74сегодня, 14:07
Легендарный «Сан-Сиро» скоро снесут – Тимур Журавель там побывал
сегодня, 14:00Видео
Дивеев о матче со «Спартаком»: «Надеюсь на интересное дерби. Как последние два-три матча: красные карточки, драки, моменты с судьями. Такое нравится и болельщикам, и нам»
22сегодня, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» – «Спартак». 1:0 – Боселли открыл счет! Онлайн-трансляция
183 минуты назадLive
Фигу посетит игру «Барсы» и «ПСЖ» на «Льюис Компанис». Гаспар заявил, что не поздоровается с ним. При экс-президенте «блауграны» португалец перешел в «Реал» в 2000-м
2 минуты назад
«Крылья Советов» – «Сочи». Рассказов и Камано в старте. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Были сложные моменты, тренировки отдельно от команды. Но я не могу сказать ничего плохого о клубе»
17 минут назад
Президент «Интера» Маротта: «Такие трансферы, как Мбаппе, в Италии сейчас невозможны. Наша лига – транзитная»
118 минут назад
Сергей Степашин: «Динамо» станет чемпионом когда-нибудь. «Зенит» сегодня – объективно самая сильная команда по составу»
628 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не обыграл «Ульсан» в азиатской ЛЧ – 1:1. У команды ничья и поражение в двух матчах турнира
134 минуты назад
«Нойер входит в тройку лучших вратарей мира. У него 1-2 конкурента, например, Куртуа, но он задает планку». Голкипер «Хоффенхайма» и Германии Бауманн об игроке «Баварии»
37 минут назад
«У Моуринью везде давно не получается. Но он на одних неустойках заработал больше 100 млн евро. Хороший бизнес открыл со своими агентами». Мостовой о португальце
2154 минуты назад
Романцев об ужесточении лимита: «Не стоит обольщаться, что к нам лавиной хлынет своя талантливая молодежь. Я за мастеров уровня Халка, Промеса, Данни, Вендела, украшавших чемпионат»
8сегодня, 14:14