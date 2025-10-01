Ташуев об «Акроне»: «Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Артем – красавчик, но нужно играть в разный футбол. Команда уже ушла вниз»

Сергей Ташуев считает, что Артем Дзюба вносит дисбаланс в игру «Акрона».

«Когда Дзюба сказал о том, что трансферов не хватает, надо купить футболистов, я подумал – а для чего, для того, чтобы пришли новые футболисты и снова били бы на Дзюбу?

Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Сегодня, мне кажется, Заур [Тедеев] уже стал заложником. Нужно играть в разный футбол.

И главное, Дзюба умеет играть в другой футбол. Внизу тоже он умеет играть. Надо найти к нему подход, иначе все.

Дзюба – красавчик, он хорош, но команда уже, к сожалению, ушла туда [вниз]. Выбирайте, ребята», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Напомним, после поражения от ЦСКА (1:3) нападающий «Акрона» Дзюба обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».