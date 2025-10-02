Аморима уволят из «МЮ» до конца года, считают букмекеры. 69% – португалец не доработает до 1 января
Рубен Аморим будет уволен из «МЮ» до конца года, считают букмекеры.
На данный момент «Юнайтед» набрал 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ.
Британские букмекеры дают коэффициент 2.75 на то, что португальский тренер будет руководить командой 1 января 2026 года. 1.45 (69%) – Аморима уволят до конца года.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
