Агент Тикнизяна о гражданстве Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»: «Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером»

Агент Наира Тикнизяна высказался о получении защитником гражданства Сербии.

Ранее стало известно, что Тикнизян получил гражданство Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду ».

«Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером. Это основная причина. Быстрый процесс получения? «Црвена Звезда» работает оперативно», – сказал Александр Клюев .