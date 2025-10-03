  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Тикнизяна о гражданстве Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»: «Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером»
1

Агент Тикнизяна о гражданстве Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»: «Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером»

Агент Наира Тикнизяна высказался о получении защитником гражданства Сербии.

Ранее стало известно, что Тикнизян получил гражданство Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду».

«Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером. Это основная причина. Быстрый процесс получения? «Црвена Звезда» работает оперативно», – сказал Александр Клюев.

Опубликовано: Sports
logoНаир Тикнизян
logoСпорт-Экспресс
Александр Клюев
logoвысшая лига Сербия
logoЦрвена Звезда
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Локо» Ненахов о том, что женился в 18 лет: «Недолго думали – нашли друг друга, и это на всю жизнь. Время показало, что это самое верное решение»
1230 сентября, 14:24
Милошевич о натурализации Тикнизяна в Сербии: «Многие думают, что это главная беда сербского футбола. Вопрос, какого качества приезжают легионеры и почему занимают места наших воспитанников»
625 сентября, 12:09
Тикнизян получил гражданство Сербии – спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»
8224 сентября, 16:00
Главные новости
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
3219 минут назад
Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
627 минут назад
«Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
2842 минуты назадФото
Игорь Дивеев: «Спартак» – главный соперник ЦСКА. Каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже. Тогда на 50% задача выполнена»
3349 минут назад
Каррера не приедет на прощальный матч Глушакова: «Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы»
22сегодня, 10:05
Получить подарок за вопрос? Не проблема. Залетайте на AMA-сессию со Спортсом’’ в Сетку!
сегодня, 10:00Вакансия
Ямаль, Хейсен, Педри, Родри, Кукурелья, Баэна, Гримальдо – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Болгарией
14сегодня, 09:59
Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
82сегодня, 09:35
Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет
20сегодня, 09:25
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
31сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
224 минуты назад
Бентанкур продлил контракт с «Тоттенхэмом»: «Мы хотим взять еще больше трофеев»
535 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
356 минут назад
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
сегодня, 09:37
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
сегодня, 09:07
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
1сегодня, 08:36
Жедсон о ЦСКА: «Неважно, с кем «Спартак» играет. Все команды нужно уважать одинаково. Дерби – важный матч, но важны вообще все игры»
6сегодня, 08:15
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
13сегодня, 07:57
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
15сегодня, 07:43
Экс-вице-президент федерации Казахстана: «Визит «Реала» показал стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. В Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов»
18сегодня, 07:26