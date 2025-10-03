Агент Тикнизяна о гражданстве Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»: «Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером»
Агент Наира Тикнизяна высказался о получении защитником гражданства Сербии.
Ранее стало известно, что Тикнизян получил гражданство Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду».
«Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером. Это основная причина. Быстрый процесс получения? «Црвена Звезда» работает оперативно», – сказал Александр Клюев.
