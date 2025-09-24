  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тикнизян получил гражданство Сербии – спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»
38

Тикнизян получил гражданство Сербии – спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»

Наир Тикнизян стал гражданином Сербии.

Соответствующий указ, подписанный премьер-министром Сербии Джуро Мацутом, вступил в силу 18 сентября, сообщает Mondo со ссылкой на официальный государственный вестник страны.

«Тикнизян Наир Оганесович, рожденный 12 мая 1999 года в городе Санкт-Петербург, Российская Федерация, гражданин Российской Федерации, принимается в гражданство Республики Сербия», – говорится в тексте указа.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» минувшим летом, подписав трехлетний контракт. Защитник сборной Армении получил сербское гражданство спустя 88 дней после трансфера – быстрее, чем кто-либо из иностранцев, выступавших в чемпионате Сербии.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?59798 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mondo
натурализация
logoНаир Тикнизян
logoсборная Армении по футболу
logoЦрвена Звезда
logoвысшая лига Сербия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Реал» сыграет с «Барселоной» на «Бернабеу» 26 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени
25 минут назад
«Спартаку» предложили двух российских тренеров. На замену Станковичу рассматриваются и иностранцы (Metaratings.ru)
2811 минут назад
Скоулз назвал Педри лучшим полузащитником мира: «Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Когда «Ньюкасл» забил «Барсе» в ЛЧ, он держал мяч 7 из 8 добавленных минут»
1632 минуты назад
Захарова об отношении ФИФА и УЕФА к России и Израилю: «Нужны единые стандарты. Русофобия должна быть искоренена»
3035 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
4350 минут назадLive
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
52 минуты назадТесты и игры
Алонсо, Флик и Сарабия из «Эльче» – претенденты на приз лучшему тренеру сентября в Ла Лиге
2359 минут назад
Рио Фердинанд: «Руни – самый совершенный форвард в истории АПЛ. Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими»
43сегодня, 15:42
Российский футболист Криворог об отношении к Путину в Испании: «50 на 50, некоторые его уважают, люди постарше понимают его действия. Русофобии от латиноамериканцев и европейцев не встречал»
18сегодня, 15:34
Ненависть «Зенита» с «Краснодаром», Глушенков – лучший. Мысли Смолова после тура РПЛ
сегодня, 15:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 05:17
Сантьяго Канисарес: «Реал» жаждет побеждать из-за провала в прошлом сезоне. «Барса» может потерпеть неудачу из-за недостатка концентрации – у игроков нет злости «Мадрида»
417 минут назад
Кьеза о непопадании в заявку на ЛЧ: «Было обидно – каждый футболист мечтает там играть. Сказал тренеру: «Нет проблем». Я профессионал и счастлив играть за «Ливерпуль»
918 минут назад
Жирков об ужесточении лимита: «Играют русские – будут кричать, что им поднимают зарплату. Привозят легионеров – говорят, что они не играют в сборных. Сложный вопрос, но хотелось бы видеть россиян»
444 минуты назад
Кузяев летом вел переговоры с «Леванте» и одним из клубов Сегунды («Чемпионат»)
6сегодня, 15:48
Представитель Жерсона: «Слухи об отъезде и работе с частным физиотерапевтом не соответствуют действительности. Он выполняет работу, которую дает ему «Зенит»
4сегодня, 15:33
Хавбек «Сочи» Крамарич извинился за спор с помощником судьи после матча с ЦСКА: «Допустил резкие слова на эмоциях. Уважаю работу арбитров и искренне сожалею о случившемся»
1сегодня, 15:24
Кубок Италии. «Парма» против «Специи», «Комо» сыграет с «Сассуоло»
5сегодня, 15:02Live
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Кадисия» в гостях у «Аль-Орубы»
5сегодня, 15:01Live
Булыкин про 0:2 с «Зенитом»: «Грубейшие ошибки защиты «Краснодара». Футболистов купили за очень большие деньги, они должны показывать класс»
6сегодня, 15:01