Тикнизян получил гражданство Сербии – спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»

Наир Тикнизян стал гражданином Сербии.

Соответствующий указ, подписанный премьер-министром Сербии Джуро Мацутом, вступил в силу 18 сентября, сообщает Mondo со ссылкой на официальный государственный вестник страны.

«Тикнизян Наир Оганесович, рожденный 12 мая 1999 года в городе Санкт-Петербург, Российская Федерация, гражданин Российской Федерации, принимается в гражданство Республики Сербия», – говорится в тексте указа.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» минувшим летом, подписав трехлетний контракт. Защитник сборной Армении получил сербское гражданство спустя 88 дней после трансфера – быстрее, чем кто-либо из иностранцев, выступавших в чемпионате Сербии.