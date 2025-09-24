Тикнизян получил гражданство Сербии – спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»
Наир Тикнизян стал гражданином Сербии.
Соответствующий указ, подписанный премьер-министром Сербии Джуро Мацутом, вступил в силу 18 сентября, сообщает Mondo со ссылкой на официальный государственный вестник страны.
«Тикнизян Наир Оганесович, рожденный 12 мая 1999 года в городе Санкт-Петербург, Российская Федерация, гражданин Российской Федерации, принимается в гражданство Республики Сербия», – говорится в тексте указа.
Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» минувшим летом, подписав трехлетний контракт. Защитник сборной Армении получил сербское гражданство спустя 88 дней после трансфера – быстрее, чем кто-либо из иностранцев, выступавших в чемпионате Сербии.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?59798 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mondo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости