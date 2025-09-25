Милошевич о натурализации Тикнизяна в Сербии: «Многие думают, что это главная беда сербского футбола. Вопрос, какого качества приезжают легионеры и почему занимают места наших воспитанников»

Саво Милошевич недоволен практикой натурализации легионеров в Сербии.

Экс-форвард «Рубина» и сборной Сербии прокомментировал получение сербского паспорта Наиром Тикнизяном , перешедшим в «Црвену Звезду » из «Локомотива» в июне этого года.

«Многие думают, что главная беда сербского футбола в том, что иностранцы легко получают паспорта и перестают считаться легионерами. Я полностью согласен, что это серьезная проблема, но у нас есть и более глубокие вопросы.

Все это сильно вредит сербскому чемпионату и нашему футболу, потому что стоит вопрос, какого качества приезжают легионеры и почему они занимают места наших воспитанников. Я почти и не слежу за сербским футболом как раз таки потому, что мне не нравится, как все устроено», – сказал Милошевич .