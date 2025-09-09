Товарищеские матчи. Австралия в гостях у Новой Зеландии, Уэльс примет Канаду, США против Японии
Сборная Австралии сыграет в гостях с Новой Зеландией в товарищеском матче.
В ночь на среду США примут Японию, Мексика встретится в американском Нэшвилле с Южной Кореей.
Товарищеские матчи
9 сентября 07:00, Go Media Stadium
9 сентября 16:00, А Ле Кок Арена
9 сентября 18:45, Либерти Стэдиум
9 сентября 19:00, Национальный стадион
9 сентября 23:30, Lower.com Field
10 сентября 01:00, GEODIS Park
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
