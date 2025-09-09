  • Спортс
Товарищеские матчи. Австралия в гостях у Новой Зеландии, Уэльс примет Канаду, США против Японии

Сборная Австралии сыграет в гостях с Новой Зеландией в товарищеском матче.

В ночь на среду США примут Японию, Мексика встретится в американском Нэшвилле с Южной Кореей.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?17850 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
