  • Экс-супруга игрока «Реала» задолжала 32 тысячи евро за аренду дома под Мадридом. Женщина отказывается съехать, оскорбляет собственников и ведет «роскошный образ жизни»
Бывшая жена игрока «Реала» отказывается платить за аренду дома.

В программе El Programa de Ana Rosa на телеканале Telecinco собственник дома Хосе и его жена рассказали об экс-супруге известного игрока мадридского «Реала» и дочери двух испанских актеров, которая отказывается платить за аренду. 

Женщина снимает дом в Торрелодонесе (муниципалитет в провинции Мадрид), площадью 90 м², с бассейном, гаражом и кладовой. Супруги сдавали его за 1050 евро в месяц, но арендаторша внезапно перестала платить. На данный момент долг составляет около 32 тысяч евро.

«Нам никто не помогает. Моя жена сейчас на больничном, у нее рак, она работает на себя и получает совсем немного, и нам жизненно необходимы эти деньги. Сегодня она даже пришла в ресторан родственников и начала там нас оскорблять.

Я обычный работяга, мы сдавали этот дом по очень низкой цене для этого района, а в итоге оказались в долговой яме. Нам никто не помогает, только мэр Торрелодонеса пытается вмешаться. Но так продолжаться не может – это несерьезно, и в других странах такого просто не бывает», – сказал Хосе, собственник дома. 

Мужчина также объяснил, что арендаторша оправдывает неуплату тем, что «в жилище имеются проблемы» и что она «собирается съехать», но при этом годами не делает шагов к этому и не платит. 

Представитель агентства недвижимости, сопровождавшего сделку, пояснил, кем является арендаторша. 

«Нам сказали, что она настоящая находка: дочь известных актеров, бывшая жена знаменитого футболиста «Реала», к тому же с тремя официальными источниками дохода. Она обманула и агента, и нас всех. Сейчас должна 32 тысячи евро и при этом продолжает вести роскошный образ жизни», – сообщили в агентстве. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
деньги
logoЛа Лига
происшествия
logoРеал Мадрид
