  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА отстранила на год Гарсеса из «Алавеса» и еще 6 игроков сборной Малайзии за подделку документов
1

ФИФА отстранила на год Гарсеса из «Алавеса» и еще 6 игроков сборной Малайзии за подделку документов

ФИФА отстранила 7 игроков сборной Малайзии на год за подделку документов.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола ввел санкции против Футбольной ассоциации Малайзии (ФАМ), а также игроков Габриэла Пальмеро, Факундо Гарсеса, Родриго Ольгадо, Иманоля Мачуку, Жоао Фигейредо, Хона Ирасабаля и Хектора Хевела за фальсификацию и нарушение Дисциплинарного кодекса. У этих футболистов есть аргентинские, испанские, бразильские и нидерландские корни, при этом Гарсес выступает за «Алавес» из Ла Лиги.

Утверждается, что, подав запросы в ФИФА, ФАМ использовала поддельную документацию, чтобы вышеупомянутые футболисты сыграли 10 июня за Малайзию против Вьетнама в рамках 3-го отборочного раунда Кубка Азии.

В итоге Футбольной ассоциации Малайзии предписано выплатить ФИФА штраф в размере 350 000 швейцарских франков, а каждому из футболистов – по 2000. 

Кроме того, все семь игроков отстранены от любой футбольной деятельности сроком на 12 месяцев начиная с даты уведомления о решении, которое может быть обжаловано в Апелляционном комитете ФИФА.

Кто победит в мадридском дерби?2896 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Inside FIFA
logoсборная Малайзии
logoАлавес
дисквалификации
logoФакундо Гарсес
logoФИФА
деньги
logoКубок Азии
logoЛа Лига
натурализация
Хектор Хевел
Жоао Фигейредо
происшествия
Хон Ирасабаль
Родриго Ольгадо
Иманоль Мачука
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИФА распределит «беспрецедентные» 355 млн долларов между клубами, отпускавшими игроков на матчи квалификации ЧМ. Раньше платили только за финальную стадию турнира
216 сентября, 20:20
Рекордные 9,76 млрд долларов потрачены клубами в летнее трансферное окно. Было почти 12 000 сделок – тоже рекорд
73 сентября, 18:30
Диарра об иске к ФИФА: «Культура неуважения к верховенству права и к футболистам сохраняется, несмотря на решение Суда ЕС. Я делаю это для себя и менее известных игроков»
918 августа, 08:59
Главные новости
Победы «Динамо» и «Баварии», голы Роналду и Кейна, сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма и другие новости
24 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» сыграет с «Рубином»
19431 минуту назад
Аморим исправляется: обыграл «Челси», дальше «Брентфорд»? Возьмете победу «МЮ» в Предикторе?
34 минуты назадТелеграм
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
147 минут назад
Агент Глебова: «У Лички в час дня Данил был уже свободен, на базе никого нет. У Карпина все понятнее и привычнее: мероприятия в 5-6 вечера начинаются»
7сегодня, 02:28
Ловчев за ужесточение лимита: «Иностранцы приезжают невыдающиеся. Надо дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых»
11сегодня, 02:13
Кейн не думает о возвращении в АПЛ: «Мне нравится играть в «Баварии». Можем обсудить продление контракта»
3сегодня, 01:45
Генсек РФС о возможном визите Путина на ЧМ-2026: «Пусть коллеги рассмотрят вопрос, чтобы наша сборная тоже посетила турнир»
18вчера, 22:02
«Моуринью – гей, он пидорас» скандировали фанаты «Порту» на матче с «Риу Аве», клуб оштрафовали на 3 190 евро. Тренер возглавляет «Бенфику»
154вчера, 22:01
Матчи в выходные – последняя проверка перед вторым туром ЛЧ! Не забудьте сделать замены в Фэнтези
вчера, 22:00
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о безопасности на ЧМ-2026: «Трамп может взять пример с ЧМ-2018 – в России во всех регионах единовластие, все строго и спокойно»
6 минут назад
«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
37 минут назад
«Ахмат» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
сегодня, 03:20
Синама-Понголь назвал Аршавина лучшим российским футболистом в истории: «Отлично играл за «Арсенал» в АПЛ»
сегодня, 03:08
Семшов о проблеме российского футбола: «Атакующие игроки зачастую не отрабатывают в обороне. В Европе наоборот»
3сегодня, 01:59
Андрей Канчельскис: «Спартак» может не стать чемпионом, даже если купит Ямаля. Им всегда что-то мешает»
6сегодня, 01:29
Агент Баринова о предложении ЦСКА в последний день окна: «Приехали все руководители «Локо»: «Дим, ты наше все, ответим отказом – у нас нет замены»
1сегодня, 01:16
Депутат Журова об УЕФА: «Они не реагируют на призывы вернуть Россию и отстранить Израиль, не хотят негатива. Для международных федераций это разные ситуации, они отыгрываются на нас»
9вчера, 22:03
Бентли о завершении карьеры в 29 лет: «Это разбило мне сердце, сломало меня. Помню, рыдал в раздевалке. Потом не смотрел футбол 5 лет»
7вчера, 22:02
Педро о Петербурге: «Потрясающий город! Чем холоднее на улице, тем сложнее выходить из дома, но нам очень нравится жить здесь»
2вчера, 21:51