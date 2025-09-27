ФИФА отстранила на год Гарсеса из «Алавеса» и еще 6 игроков сборной Малайзии за подделку документов

ФИФА отстранила 7 игроков сборной Малайзии на год за подделку документов.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола ввел санкции против Футбольной ассоциации Малайзии (ФАМ), а также игроков Габриэла Пальмеро, Факундо Гарсеса, Родриго Ольгадо , Иманоля Мачуку, Жоао Фигейредо, Хона Ирасабаля и Хектора Хевела за фальсификацию и нарушение Дисциплинарного кодекса. У этих футболистов есть аргентинские, испанские, бразильские и нидерландские корни, при этом Гарсес выступает за «Алавес » из Ла Лиги .

Утверждается, что, подав запросы в ФИФА, ФАМ использовала поддельную документацию, чтобы вышеупомянутые футболисты сыграли 10 июня за Малайзию против Вьетнама в рамках 3-го отборочного раунда Кубка Азии.

В итоге Футбольной ассоциации Малайзии предписано выплатить ФИФА штраф в размере 350 000 швейцарских франков, а каждому из футболистов – по 2000.

Кроме того, все семь игроков отстранены от любой футбольной деятельности сроком на 12 месяцев начиная с даты уведомления о решении, которое может быть обжаловано в Апелляционном комитете ФИФА .