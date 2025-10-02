Сидуэлл о «Челси» в ЛЧ: «Против «Бенфики» играли плохо во 2-м тайме, контроля не было. Джордж коснулся мяча всего три раза за 26 минут»

Стивен Сидуэлл высказался о победе «Челси» над «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Лондонский клуб обыграл команду под руководством Жозе Моуринью со счетом 1:0 в домашнем матче.

«[Тайрик] Джордж коснулся мяча всего три раза за 26 минут. Он пытается делать забегания и растягивать оборону «Бенфики», но мяч к нему не идет.

Во втором тайме «Челси» выглядел крайне плохо. Полного контроля над игрой не было», – сказал бывший полузащитник «Челси » Стивен Сидуэлл.