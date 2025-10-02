Алиссон пропустит до 6 недель из-за травмы задней поверхности бедра. Вратарь «Ливерпуля» может не сыграть с «МЮ», «Реалом» и «Ман Сити»
Алиссон выбыл на полтора месяца после травмы в матче с «Галатасараем».
Вратарь «Ливерпуля» получил повреждение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:1). Во втором тайме его заменил Георгий Мамардашвили.
По данным журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, у Алиссона травма задней поверхности бедра. Ожидается, что он пропустит около 6 недель и вернется на поле после ноябрьской паузы на матчи сборных.
Таким образом, Алиссон может пропустить матчи против «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Дэвида Орнстейна
