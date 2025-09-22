  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев согласился с идеей создания российского «Золотого мяча»: «Назовем его «Интермяч». Пригласим претендентов, а потом откажемся – мы же хозяева»
6

Губерниев согласился с идеей создания российского «Золотого мяча»: «Назовем его «Интермяч». Пригласим претендентов, а потом откажемся – мы же хозяева»

Дмитрий Губерниев предложил сделать российский «Золотой мяч».

– Для меня главный фаворит [«Золотого мяча»] – Батраков! Поскольку Алексей не номинирован, мне абсолютно все равно, кто заберет «Золотой мяч». Нам-то от этого какая польза? Никакой! Поэтому просто порадуемся за победителя.

– Стоит ли сделать свой «Золотой мяч»?

– Да! Назовем его «Интермяч». Пригласим людей, которые претендовали бы на эту награду. А потом откажемся, ведь мы же хозяева «Интермяча». И таким образом Батраков снова ничего не получит, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10735 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10735 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Губерниев
logoЛокомотив
logoЗолотой мяч
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о недопуске россиян: «У биатлонистов дело труба. А в лыжных гонках диалог между FIS и МОК есть»
3сегодня, 10:52
Губерниев об Овечкине: «С возрастом все уходит, но у Саши останется многое. Он способен еще несколько лет поиграть на высоком уровне – возможно, даже в НХЛ»
5вчера, 12:15
Дмитрий Губерниев: «Кто заранее вешает Петросян и Гуменнику на шею золото, тот идиот. Золото нужно будет завоевать в трудной, кровопролитной борьбе»
63вчера, 11:35
Главные новости
Вальдано раскритиковал Винисиуса за реакцию на замену: «Нездоровое поведение. Он уже не тот, что раньше, и тренер теперь другой»
35 минут назад
Станкович стал хуже общаться с сыновьями после смены агента. Тренер «Спартака» хотел, чтобы они тоже поменяли представителей (Legalbet)
27 минут назад
Бернарду заявил, что «Арсенал» получил преимущество над «Ман Сити» из-за расписания: «Обидно, что из-за разницы в отдыхе в два с половиной дня мы не были на высшем уровне. Так нельзя»
1226 минут назад
Мостовой об РПЛ: «Про футбол у нас могут говорить только 5-6 человек, игравшие на высочайшем уровне. Остальные пузыри пускают»
5138 минут назад
Митрофанов о возвращении России: «На исполкоме УЕФА голосования не было. Чеферин и федерации под политическим давлением. В коммуникации все больше стран относятся позитивно»
854 минуты назад
Гави проведут артроскопическое обследование из-за проблем с коленом. Консервативное лечение завершено
9сегодня, 12:11
Алонсо о реакции Винисиуса на замену с «Эспаньолом»: «Не придаю этому большого значения. Я им доволен, после победы все были счастливы»
8сегодня, 12:10
Фермин пропустит около трех недель. У хавбека «Барсы» травма мышцы таза
9сегодня, 12:07
Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал». У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ (The Athletic)
46сегодня, 12:02
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
146сегодня, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Хетафе» о словах Феррана, что они ничего не предлагали: «Неуважительно так говорить, между нами миллиардная разница. У «Барсы» по 2 топ-игрока на позиции, а мы ограничены»
15 минут назад
Канчельскис об «МЮ»: «Зидан свободен, почему бы не пригласить? Удивлен, что за Анчелотти не боролись – вопрос к менеджерам, кто Рэтклиффу в уши дует»
722 минуты назад
Алонсо о «Золотом мяче»: «Это не мое – я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать. Не особо задумывался об этом»
122 минуты назад
Тренер «Леванте» Калеро о «Реале»: «Винисиус – один из лучших в мире, Мбаппе – экстраординарный игрок. Алонсо хорошо справляется с ротацией, но мы можем соперничать с кем угодно»
336 минут назад
Орлов об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «У Максима непростой характер. Все неординарные люди - ранимые. Зачем искать скрытые смыслы?»
744 минуты назад
Погребняк о возобновлении карьеры Сычева: «Я следующий. Ждите в РПЛ ко второму кругу – за «Зенит» поиграю»
750 минут назад
Мадуэке повредил колено в матче с «Сити». В «Арсенале» травмированы Эдегор и Хавертц, Сака недавно восстановился
451 минуту назад
«Сафонов нравится фанатам, хороший менталитет. Головин – «биг босс» в «Монако». Его техника великолепна, уже не так много игроков с такой школой». Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о россиянах в Лиге 1
3сегодня, 11:54
Альбертини сравнил Модрича с Пирло: «Оба атакующие хавбеки, сместившиеся ниже по ходу карьеры. Андреа изменил футбол в этой роли»
2сегодня, 11:44
Коке о Ла Лиге: «Атлетико» потерял много очков, но до мая еще далеко. Футбол должен вернуть нам должное, мы работаем очень хорошо»
1сегодня, 11:25