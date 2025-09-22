Губерниев согласился с идеей создания российского «Золотого мяча»: «Назовем его «Интермяч». Пригласим претендентов, а потом откажемся – мы же хозяева»

Дмитрий Губерниев предложил сделать российский «Золотой мяч».

– Для меня главный фаворит [«Золотого мяча»] – Батраков! Поскольку Алексей не номинирован, мне абсолютно все равно, кто заберет «Золотой мяч ». Нам-то от этого какая польза? Никакой! Поэтому просто порадуемся за победителя.

– Стоит ли сделать свой «Золотой мяч»?

– Да! Назовем его «Интермяч». Пригласим людей, которые претендовали бы на эту награду. А потом откажемся, ведь мы же хозяева «Интермяча». И таким образом Батраков снова ничего не получит, – сказал комментатор «Матч ТВ».