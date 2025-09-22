Губерниев согласился с идеей создания российского «Золотого мяча»: «Назовем его «Интермяч». Пригласим претендентов, а потом откажемся – мы же хозяева»
Дмитрий Губерниев предложил сделать российский «Золотой мяч».
– Для меня главный фаворит [«Золотого мяча»] – Батраков! Поскольку Алексей не номинирован, мне абсолютно все равно, кто заберет «Золотой мяч». Нам-то от этого какая польза? Никакой! Поэтому просто порадуемся за победителя.
– Стоит ли сделать свой «Золотой мяч»?
– Да! Назовем его «Интермяч». Пригласим людей, которые претендовали бы на эту награду. А потом откажемся, ведь мы же хозяева «Интермяча». И таким образом Батраков снова ничего не получит, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10735 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
