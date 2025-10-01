Гарначо об уходе из «МЮ»: «Были сложные моменты, тренировки отдельно от команды. Но я не могу сказать ничего плохого о клубе»

Алехандро Гарначо заявил, что не может сказать ничего плохого о «Манчестер Юнайтед».

Аргентинский вингер этим летом покинул состав манкунианцев и перешел в «Челси».

«Были сложные моменты, тренировки отдельно от команды, но я не могу сказать ничего плохого о моем бывшем клубе «Манчестер Юнайтед». Просто плохие моменты в жизни.

Я очень рад быть здесь, играть в этом турнире и заработать три очка. Когда ты молод, ты мечтаешь о матчах Лиги чемпионов. Теперь мы здесь, и я очень счастлив здесь», – сказал Гарначо после матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (1:0).

