Черданцев и Нагучев прокомментируют дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ

Георгий Черданцев и Роман Нагучев прокомментируют дерби ЦСКА и «Спартака».

Об этом сообщил директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

Армейцы примут красно-белых в 11-м туре Мир РПЛ. Матч состоится в воскресенье, 5 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. 

ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 10 матчей. «Спартак» идет пятым с 18 баллами. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина
