Черданцев и Нагучев прокомментируют дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ
Георгий Черданцев и Роман Нагучев прокомментируют дерби ЦСКА и «Спартака».
Об этом сообщил директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.
Армейцы примут красно-белых в 11-м туре Мир РПЛ. Матч состоится в воскресенье, 5 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 10 матчей. «Спартак» идет пятым с 18 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости