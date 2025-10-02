Черданцев и Нагучев прокомментируют дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ

Георгий Черданцев и Роман Нагучев прокомментируют дерби ЦСКА и «Спартака».

Об этом сообщил директор департамента футбола «Матч ТВ » Сергей Акулинин.

Армейцы примут красно-белых в 11-м туре Мир РПЛ . Матч состоится в воскресенье, 5 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 10 матчей. «Спартак » идет пятым с 18 баллами.