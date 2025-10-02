  • Спортс
  • Лукин о дерби со «Спартаком»: «ЦСКА надо забирать три очка и спокойно уезжать в сборную»
Лукин о дерби со «Спартаком»: «ЦСКА надо забирать три очка и спокойно уезжать в сборную»

Матвей Лукин рассчитывает на победу ЦСКА в матче со «Спартаком».

Вчера армейцы обыграли «Локомотив» (0:0; 4:2 – пен.) в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Добавляет ли психологической уверенности перед матчем со «Спартаком» первое место в таблице РПЛ и победа над «Локомотивом»?

– Конечно. Очень важно выигрывать каждый матч.

Мы очень рады, что победили сегодня и сейчас в таком хорошем настроении подходим к матчу. Надо забирать три очка со «Спартаком» и спокойно уезжать в сборную, – сказал защитник ЦСКА.

После 10 туров Мир РПЛ армейцы занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. 5 октября команда дома сыграет с красно-белыми в 11-м туре.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
