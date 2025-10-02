  • Спортс
  • Агент Батракова о незабитом пенальти с ЦСКА: «Леша обратил внимание на газон. Там была кочка или что-то, помешавшее пробить более точно»
23

Агент Батракова высказался о незабитом Алексеем пенальти в серии с ЦСКА.

В матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» дома уступил ЦСКА по пенальти (0:0, пен. – 2:4). Батраков и Тимофеев не реализовали свои попытки в серии. Оба футболиста железнодорожников пробили с точки мимо створа ворот.

– Вчера Алексей не забил пенальти в послематчевой серии. Это нервы?

– Я не думаю, что это нервы. Я не знаю ни одного игрока, который за свою карьеру забил бы все пенальти. К этому надо спокойно относиться, не зацикливаться на этом.

Мне показалось, что после пробития Леша обратил внимание на газон. Кажется, там была кочка или что‑то такое. Мне показалось, что что‑то помешало пробить ему более точно.

Ничего страшного, такое бывает. Надо знать Алексея. Несмотря на свой юный возраст, он большой профессионал. Он анализирует ошибки и вещи, которые не получились, спокойно прорабатывает все у себя в голове и двигается дальше, – сказал агент Владимир Кузьмичев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
