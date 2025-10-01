Адебайор о Роналду и Месси: «Лео – один из величайших, но я даже в гробу выберу Криштиану. Я тренировался с ним и знаю, что он может делать, он никогда не сдается»

Эммануэль Адебайор сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Роналду, я полагаю, лучший футболист, с которым вы играли. Как минимум в плане голов.

– Точно. Не в плане голов, а в плане характера, он просто сумасшедший. Он никогда не сдается. Ты думаешь, что он травмирован, что он устал, а он выходит и делает хет-трик или забивает четыре гола. И он продолжает работать. Я не удивлен тем, что он забивает в саудовской лиге, потому что он живет ради этого.

– Думаю, вы выберете Роналду, а не Месси.

– Это хороший вопрос, я скажу как есть. Я назову Роналду. Я ничего не имею против Месси, он один из величайших футболистов в истории, я играл против него, будучи футболистом «Реала».

Я выбираю Роналду, потому что я тренировался с ним, я играл с ним, я знаю, что он может делать. Конечно, я вижу, что Месси может делать во время матчей, но я не знаю, что он может делать на тренировках. Так что это единственная причина, по которой я выбираю Роналду.

Для меня Роналду – отличный, фантастический игрок. Если вы попросите сделать выбор между Роналду и Месси, я даже в гробу выберу Роналду, потому что я играл с ним и знаю, насколько он хорош. Но Месси, без сомнения, один из величайших.

Я не понимаю, почему люди пытаются сравнивать их. Их не надо сравнивать, надо оставить их в их собственном мире, – сказал бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала».