«Балтика» обратилась в ЭСК по неудалению Акинфеева и голу Дивеева

«Балтика» обратилась в ЭСК РФС после матча с ЦСКА.

Команда тренера Андрея Талалаева уступила со счетом 0:1 в игре 10-го тура Мир РПЛ.

«Балтика» обратилась по неудалению Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и по засчитанному взятию ворот на 90+5‑й минуте, – сообщили в службе коммуникаций РФС.

На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной «Балтики» на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
