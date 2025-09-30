«Балтика» обратилась в ЭСК по неудалению Акинфеева и голу Дивеева
«Балтика» обратилась в ЭСК РФС после матча с ЦСКА.
Команда тренера Андрея Талалаева уступила со счетом 0:1 в игре 10-го тура Мир РПЛ.
«Балтика» обратилась по неудалению Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и по засчитанному взятию ворот на 90+5‑й минуте, – сообщили в службе коммуникаций РФС.
На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной «Балтики» на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»
