Артета про 2:0 с «Олимпиакосом»: «У «Арсенала» были периоды полного доминирования. Мы упускали верные моменты, но выдохнули после второго гола»

Микель Артета отметил, что игра с «Олимпиакосом» (2:0) получилась непростой.

– Вы так доминировали, но ситуация была немного нервной до второго гола. Что вы об этом думаете?

– Очевидно, что выигрывать в Лиге чемпионов всегда очень сложно, еще один матч на ноль – у нас их уже вроде 11 в 14 последних играх, и это здорово.

Мы очень хорошо начали игру, выглядели очень опасно, подвижно, постоянно продвигались вперед, делали много рывков. Перед голом было еще два или три очень хороших момента, но мы их не реализовываем. Нужно играть осторожнее, Райя был вынужден сделать потрясающий сэйв при первом же моменте у соперника.

Потом у нас были периоды полного доминирования, как вы отметили, а в другие моменты, когда мы не контролировали игру и непосредственно не доминировали, мы опускались глубже, а когда такая команда делает навесы в штрафную, это очень опасно.

В концовке мы упустили два верных момента, но сумели благодаря Букайо Сака забить и немного выдохнуть, – сказал главный тренер «Арсенала ».