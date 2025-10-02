«Арсенал» после поражения от «Ливерпуля» выиграл 5 матчей и 1 сыграл вничью, 4 победы – сухие

«Арсенал» не проигрывает после поражения от «Ливерпуля».

«Канониры» обыграли «Олимпиакос » (2:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. После поражения от «Ливерпуля» (0:1) в 3-м туре АПЛ команда Микеля Артеты одержала 5 побед (4 – в сухую) и 1 раз сыграла вничью. В следующем матче «Арсенал » примет «Вест Хэм» в АПЛ 4 октября.