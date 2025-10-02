Холанд о 2:2 с «Монако» и пропущенном на 90-й голе: «Сити» не заслужил победы, во 2-м тайме мы делали что-то лишнее. Если бьешь кого-то ногой в лицо, скорее всего, это пенальти»

Эрлинг Холанд расстроен из-за ничьей с «Монако» в ЛЧ (2:2).

«Я не чувствую себя хорошо – мы не выиграли. Во втором тайме мы делали что-то лишнее. Мы играли недостаточно хорошо и не заслужили победы. Нам нужно больше энергии, атаковать так же, как в первом тайме, но во втором они забили.

Об эпизоде с пенальти

«Я не видел его – но если ты бьешь кого-то ногой в лицо, скорее всего, это пенальти».

О том, что у него было всего семь касаний в первом тайме

«Я все равно считаю, что участвовал в игре – делал движения, освобождал пространство для других. Дело не только в том, чтобы касаться мяча, чтобы быть в игре, а в том, чтобы делать рывки. В первом тайме я сделал свою работу, во втором – нет. Я не забил и не довел эпизоды до конца.

Каждый матч в Лиге чемпионов тяжелый. Взгляните на прошлый год – мы вылетели. Каждый матч трудный, мало команд выигрывают первые два поединка, и именно поэтому», – сказал нападающий «Ман Сити » в интервью TNT Sports.