В ворота «Сити» дали пенальти после ВАР на 89-й минуте с «Монако» – Гонсалес ногой задел голову Дайера. Эрик забил с точки
«Ман Сити» пропустил с пенальти в концовке матча с «Монако».
Эпизод произошел на 89-й минуте встречи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:2).
После навеса в штрафную «Сити» полузащитник «горожан» Нико Гонсалес ногой пытался выбить мяч, но попал в голову Эрику Дайеру.
Главный судья Хесус Хиль Мансано был приглашен к просмотру повтора. После консультации с ВАР арбитр назначил пенальти.
Удар реализовал сам Дайер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
