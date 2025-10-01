В ворота «Сити» дали пенальти после ВАР на 89-й минуте с «Монако» – Гонсалес ногой задел голову Дайера. Эрик забил с точки

«Ман Сити» пропустил с пенальти в концовке матча с «Монако».

Эпизод произошел на 89-й минуте встречи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:2).

После навеса в штрафную «Сити » полузащитник «горожан» Нико Гонсалес ногой пытался выбить мяч, но попал в голову Эрику Дайеру .

Главный судья Хесус Хиль Мансано был приглашен к просмотру повтора. После консультации с ВАР арбитр назначил пенальти.

Удар реализовал сам Дайер.

Изображение: кадр из трансляции