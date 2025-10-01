У «Барселоны» один удар в створ в 1-м тайме домашней игры с «ПСЖ», меньше атак и угловых
«Барселона» всего один раз попала в створ ворот «ПСЖ» за тайм.
Команды Ханси Флика и Луиса Энрике встречаются в Каталонии во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Хозяева до перерыва нанесли 7 ударов и попали в створ 1 раз. У гостей 6 ударов, в створ – 2. Тайм завершился вничью – 1:1.
«ПСЖ» подал 4 угловых («Барселона» – 2) и организовал 21 атаку (против 16 у «блауграны»), а каталонцы больше владели мячом – 54% против 46%.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости