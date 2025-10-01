  • Спортс
  • У «Барселоны» один удар в створ в 1-м тайме домашней игры с «ПСЖ», меньше атак и угловых
У «Барселоны» один удар в створ в 1-м тайме домашней игры с «ПСЖ», меньше атак и угловых

«Барселона» всего один раз попала в створ ворот «ПСЖ» за тайм.

Команды Ханси Флика и Луиса Энрике встречаются в Каталонии во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Хозяева до перерыва нанесли 7 ударов и попали в створ 1 раз. У гостей 6 ударов, в створ – 2. Тайм завершился вничью – 1:1.

«ПСЖ» подал 4 угловых («Барселона» – 2) и организовал 21 атаку (против 16 у «блауграны»), а каталонцы больше владели мячом – 54% против 46%.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
