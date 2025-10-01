Лапорта про «Барселона» – «ПСЖ»: «Высший уровень соперничества. Это был бы лучший матч прошлого сезона, но мы не дошли до финала. Дополнительно мотивирует поражение в 2024-м»

Жоан Лапорта дал комментарий о сегодняшней встрече «Барселоны» с «ПСЖ».

Матч Лиги чемпионов пройдет в Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Барселона» против «ПСЖ» – это один из лучших матчей, которые можно увидеть в ЛЧ. Мы хотели увидеть его еще в прошлом сезоне, но не получилось. Надеюсь, нас ждет отличный футбол, а также надеюсь на нашу победу.

Это был бы лучший матч прошлого сезона, но он не состоялся из-за того, что мы не дошли до финала. Дополнительно мотивирует то, что «ПСЖ» обыграл нас на этом поле [в 2024-м], когда красную получил Араухо .

Приезжает Луис Энрике, тренер, которого болельщики «Барселоны» любят. Мы очень его любим. Мы хотели внести свой вклад в его фонд Xana Foundation – ради него самого, ради его дочери, ради всего, что фонд делает.

Это матч с максимальным уровнем соперничества. У нас очень конкурентоспособная команда, как и у «ПСЖ». В обоих составах кого-то не хватает, и это обидно, поскольку я хотел, чтобы все были в строю, но оправданий нет», – отметил президент «Барселоны».

«Барселона» – «ПСЖ». Рэшфорд, Ямаль, Барколя и Забарный в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00