Холанд с 52 голами обошел Анри и вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Эрлинг Холанд вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ.

Нападающий «Манчестер Сити » сделал дубль в первом тайме игры с «Монако ».

Теперь у норвежца 52 мяча в 50 играх в Лиге чемпионов. Он опередил Тьерри Анри (50 голов) и уступает только Руду ван Нистелрою (56), Томасу Мюллеру (57), Килиану Мбаппе (60), Раулю (71), Кариму Бензема (90), Роберту Левандовскому (105), Лионелю Месси (129) и Криштиану Роналду (140).

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь .