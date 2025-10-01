Холанд с 52 голами обошел Анри и вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ
Эрлинг Холанд вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ.
Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в первом тайме игры с «Монако».
Теперь у норвежца 52 мяча в 50 играх в Лиге чемпионов. Он опередил Тьерри Анри (50 голов) и уступает только Руду ван Нистелрою (56), Томасу Мюллеру (57), Килиану Мбаппе (60), Раулю (71), Кариму Бензема (90), Роберту Левандовскому (105), Лионелю Месси (129) и Криштиану Роналду (140).
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
