Тюрам пропустит 3-4 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра, полученной в игре со «Славией»
Маркус Тюрам выбыл почти на месяц из-за травмы.
Форвард «Интера» был вынужденно заменен во 2-м тайме матче Лиги чемпионов со «Славией» (3:0).
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, повреждение Тюрама оказалось серьезнее, чем предполагалось. Сегодняшние обследования выявили у француза травму двуглавой мышцы бедра. Он пропустит от трех до четырех недель.
Вероятно, 28-летний нападающий не сыграет с «Кремонезе» и «Ромой» в Серии А и «Юнионом» в Лиге чемпионов, а также пропустит вызов в сборную Франции.
Целью игрока станет возвращение к матчу с «Наполи» 25 октября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
