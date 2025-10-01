Киву о перестройке в «Интере»: «Вижу, как игроки прилагают усилия и принимают то, к чему они не привыкли. Горжусь этой командой»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву оценил победу над «Славией».

Миланский клуб выиграл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0.

– Мы отнеслись к этому матчу как к важному, и отношение игроков было именно таким. Нам нужен баланс, нужно проявлять правильную страсть, не теряя при этом своего отношения к делу. Я думаю, что игроки совершенствуются в этом отношении. Но их поведение всегда было правильным.

Повреждение Тюрама? Он говорит, что это судорога, будем надеяться, что ничего серьезного.

– Почему вы сделали 7 замен по сравнению с матчем против «Кальяри»?

– Потому что прошло всего 72 часа, и я хотел дать шанс некоторым ребятам, участвующим в проекте, у которых было недостаточно игрового времени. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Я рад, что дал несколько минут Биссеку и Зелиньскому и дал отдохнуть тем, кто много играл в последние недели. В субботу предстоит важная игра.

– Когда вы будете довольны перестройкой?

– Я не разочарован тем, что делает команда. Я вижу, как игроки прилагают усилия и принимают то, к чему они не привыкли. Поэтому я горжусь этой командой, – сказал Киву .