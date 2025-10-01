Сергей Игнашевич: «Проблема дефицита центральных защитников есть не только в России, но и в Европе. Сейчас не столько нужна надежность в обороне, сколько грамотное начало атаки»

Сергей Игнашевич заявил о дефиците центральных защитников.

«Вопрос с дефицитом центральных защитников в России стоит не одно десятилетие, я бы сказал. Когда мы играли, очень много критиковали как нас, так и систему подготовки.

Я думаю, если говорить про сегодняшнее футбольное время, то это не только наша проблема, но и проблема в Европе, мире. Есть определенный тренд, требования к игре защитников, как, например, и вратарей. Не столько нужна надежная игра в обороне, сколько важно грамотное начало атаки. Иногда преимущество отдается тому вратарю, который хорошо начинает атаки.

Это зависит от того, конечно, какие задачи решает клуб, какие задачи решает тренер. Я думаю, то, что сейчас больше ценятся разносторонние защитники, а не такие надежные, какие были в 80-90-е годы, – это влияние времени», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.