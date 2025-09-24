Сергей Игнашевич: «Считаю, что я перерос ФНЛ. Мне бы хотелось проявить себя в РПЛ, я способен это сделать»

Сергей Игнашевич заявил, что рассчитывает на работу в Мир РПЛ.

Последним местом работы тренера была «Балтика», которую он покинул в июне 2024 года.

– Много разных предложений было, но пока я без работы. На сегодняшний день я не рассматриваю ФНЛ , поскольку считаю, что перерос эту лигу.

И, честно говоря, условия там не самые простые: отсутствие ВАР, проблемы с логистикой, рейсовые самолеты, бессонные ночи… Это условия, которые обесценивают тренерскую работу. Поэтому на сегодняшний день мне бы хотелось проявить себя в РПЛ , и я считаю, что способен это сделать.

– Говорят, вы отказались от «Крыльев», также слухи связывали вас с «Сочи» и «Оренбургом». Это правда?

– Были разные проекты, но не получилось договориться, – сказал Игнашевич.