Сергей Игнашевич: «Считаю, что я перерос ФНЛ. Мне бы хотелось проявить себя в РПЛ, я способен это сделать»
Сергей Игнашевич заявил, что рассчитывает на работу в Мир РПЛ.
Последним местом работы тренера была «Балтика», которую он покинул в июне 2024 года.
– Много разных предложений было, но пока я без работы. На сегодняшний день я не рассматриваю ФНЛ, поскольку считаю, что перерос эту лигу.
И, честно говоря, условия там не самые простые: отсутствие ВАР, проблемы с логистикой, рейсовые самолеты, бессонные ночи… Это условия, которые обесценивают тренерскую работу. Поэтому на сегодняшний день мне бы хотелось проявить себя в РПЛ, и я считаю, что способен это сделать.
– Говорят, вы отказались от «Крыльев», также слухи связывали вас с «Сочи» и «Оренбургом». Это правда?
– Были разные проекты, но не получилось договориться, – сказал Игнашевич.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
