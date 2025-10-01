Мареска о красных карточках «Челси»: «Иногда лучше пропустить, но избежать удаления на 2-3-й минуте или даже на 50-й. С «Бенфикой» мы узнали, как побеждать в меньшинстве, по крайней мере»

Энцо Мареска высказался о большом количестве удалений у игроков «Челси».

Вчера «Челси» обыграл «Бенфику» (1:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В добавленное ко второму тайму время был удален Жоао Педро , получивший вторую желтую карточку.

– Насколько вас расстроила еще одна красная карточка?

– По крайней мере, мы узнали, как побеждать в меньшинстве, это произошло впервые. В любом случае, играть оставалось всего две или три минуты. И теперь у нас есть Тайрик [Джордж ] на позиции «девятки», есть Гиу на скамейке запасных, который может сыграть в атаке, есть время до игры с «Аяксом». Но, да, как вы сказали, к сожалению, еще одна красная карточка, которой нам нужно было избежать.

– Вы говорили с игроками о том, как избегать красных карточек?

– Я всегда предпочитаю говорить с игроками один на один. Я думаю, что красные карточки в матчах с «Ньюкаслом» и «Фламенго» были из-за неправильных действий. Санчес [получил красную в матче с «МЮ»] просто потому что хотел защитить ворота. Чалоба тоже хотел защитить ворота.

Думаю, что в эпизоде со второй желтой Жоао даже не коснулся соперника, но динамика действий была опасной. Поэтому лично у меня это не вызывает никакого беспокойства. Это просто момент, когда, вероятно, нужно поступить иначе и избежать [удаления], например, как в случае с Робертом через две-три минуты [после начала матча]. Или даже на 50-й минуте, как с «Брайтоном». Иногда лучше пропустить гол или допустить момент, потому что тогда составы останутся равными, у вас будет еще 40 минут. Так что лично я не вижу никаких проблем, – сказал главный тренер «Челси ».