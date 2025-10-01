Мареска про 1:0 с «Бенфикой»: «Уровень игры «Челси» упал после перерыва, но радует, что мы становимся сильнее и побеждаем вдесятером»

Энцо Мареска отметил спад в игре «Челси» после перерыва в матче с «Бенфикой».

«Игроки хорошо потрудились. Первый тайм мы провели лучше, чем второй, если говорить о том, как мы распоряжались мячом и создавали моменты. Во втором тайме уровень игры упал.

Мы пропустили 2-3 гола в предыдущих 2-3 играх, так нельзя. Надо лучше обороняться. Приятно провести сухой матч.

Радует, что мы становимся сильнее и выигрываем вдесятером. Я думаю, что касания со стороны Жоао Педро в случае со второй карточкой не было, но выглядело все довольно опасно.

Для нас это приключение, которое началось в этом сезоне, и мы становимся лучше», – отметил главный тренер «Челси » в эфире TNT Sports.