У «Челси» 2 победы в 6 последних матчах. Дальше – игра с «Ливерпулем»

«Челси» выиграл 2 из 6 последних матчей.

Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Бенфику» со счетом 1:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

Это вторая победа лондонцев за шесть последних матчей. Ранее на этом отрезке они одолели «Линкольн Сити» (2:1), а также потерпели 3 поражения и один раз сыграли вничью.

4 октября «синие» примут «Ливерпуль» в 7-м туре АПЛ .