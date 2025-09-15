  • Спортс
  • Директор «Акрона» о словах Дзюбы про усиление состава: «Никакого давления или конфликта не было. Мы выполнили практически все запланированное»
Директор «Акрона» о словах Дзюбы про усиление состава: «Никакого давления или конфликта не было. Мы выполнили практически все запланированное»

Спортивный директор «Акрона» оценил селекцию клуба в летнее трансферное окно.

— Во время трансферной кампании было определенное давление на вас от команды, в СМИ сильно разошлось заявление Дзюбы. Чувствовали это давление, это как‑то ускорило процесс подписания новичков?

— Нет, такого не было. Внутри у нас было все конструктивно всегда. Понятно, где‑то преобладали эмоции. Но мы быстро эти моменты обсудили между собой. Я это списываю на эмоции: все мы прекрасно знаем, что Артем — амбициозный человек, не любит проигрывать, а у «Акрона» была неудачная серия. Но никакого давления или уж тем более конфликта у нас никакого не было.

Как я уже говорил, мы подходили к каждому трансферу взвешенно. Понимали, что если уж берем футболиста, то он должен быть либо игроком стартового состава, либо составить конкуренцию основным ребятам. Это был один из факторов, почему не получилось совершить трансферы до начала сезона. К концу окна, мне кажется, выполнили практически все запланированное, — сказал Антон Чистяков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
