  • Синама-Понголь о Дзюбе: «Артем мог бы играть в любой команде АПЛ. У него хорошие физические данные и ментальность работящего футболиста»
Синама-Понголь о Дзюбе: «Артем мог бы играть в любой команде АПЛ. У него хорошие физические данные и ментальность работящего футболиста»

Флоран Синама-Понголь считает, что Артем Дзюаб мог бы играть в любой команде АПЛ.

– Были слухи о том, «Тоттенхэм» мог купить Дзюбу, когда командой руководил Моуринью...

– Когда я играл с ним в «Ростове», я говорил, что Артем мог бы играть в любой команде АПЛ. Не только в «Тоттенхэме». У него хорошие физические данные, а также ментальность работящего футболиста, – сказал бывший нападающий «Ливерпуля», «Ростова» и «Атлетико».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
