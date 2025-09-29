Синама-Понголь о Дзюбе: «Артем мог бы играть в любой команде АПЛ. У него хорошие физические данные и ментальность работящего футболиста»
Флоран Синама-Понголь считает, что Артем Дзюаб мог бы играть в любой команде АПЛ.
– Были слухи о том, «Тоттенхэм» мог купить Дзюбу, когда командой руководил Моуринью...
– Когда я играл с ним в «Ростове», я говорил, что Артем мог бы играть в любой команде АПЛ. Не только в «Тоттенхэме». У него хорошие физические данные, а также ментальность работящего футболиста, – сказал бывший нападающий «Ливерпуля», «Ростова» и «Атлетико».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости