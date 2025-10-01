Осимхен после 1:0 с «Ливерпулем»: «Галатасарай» – лучшая команда в мире. Я играю лучше благодаря нашим болельщикам»

Виктор Осимхен назвал «Галатасарай» лучшей командой в мире.

Турки победили «Ливерпуль » (1:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Нигериец провел на поле 72 минуты и забил гол с пенальти.

«Хочу поздравить команду. Это был серьезный соперник. Казалось, шансы были не на нашей стороне, но нам удалось собраться.

Я не играл три недели, но для меня «Галатасарай » – лучшая команда в мире. Из-за того, что здесь постоянно скандируют мое имя, и благодаря нашим болельщикам я играю лучше», – заявил форвард турецкого клуба.

Тренер «Галатасарая» Бурук о победе над «Ливерпулем»: «Это важно для продвижения турецкого футбола – чемпионат недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны наши команды»