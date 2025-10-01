Тренер «Галатасарая» Бурук о победе над «Ливерпулем»: «Это важно для продвижения турецкого футбола – чемпионат недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны наши команды»

Окан Бурук высказался о победе над «Ливерпулем».

«Галатасарай» обыграл клуб АПЛ (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Здорово победить. Атмосфера на стадионе была великолепной, игра – великолепная.

Благодарю своих футболистов – они сделали все, что мы просили. Я также благодарю наших болельщиков – они не умолкали. Мы все сделали вместе. Вместе защищались и атаковали.

[Эта победа] важна для продвижения турецкого футбола. Чемпионат Турции недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны турецкие команды.

Раньше у нас были неудачные игры, но победить «Ливерпуль », не пропустив ни одного мяча, – это очень важно», – сказал главный тренер «Галатасарая » Окан Бурук .

