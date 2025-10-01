  • Спортс
  • Гюндоган о домашней победе «Галатасарая»: «Один из игроков «Ливерпуля» подошел ко мне и спросил: «Тут всегда такая атмосфера?»
Гюндоган о домашней победе «Галатасарая»: «Один из игроков «Ливерпуля» подошел ко мне и спросил: «Тут всегда такая атмосфера?»

Илкай Гюндоган поделился мыслями после победы над «Ливерпулем».

«Галатасарай» в Стамбуле обыграл клуб АПЛ (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Во время матча один из игроков соперника подошел ко мне и спросил: «Тут всегда такая атмосфера?» – рассказал полузащитник турецкого клуба.

«Спасибо всем за упорный труд – все невероятно боролись. Командный дух крайне важен, особенно против такого соперника, как «Ливерпуль». Мы все боролись вместе.

Мы выложились на все сто. Мы рады победе. В первом тайме мы играли лучше. У нас был шанс забить второй гол. Мы не пропустили ни одного мяча, поэтому мы счастливы», – добавил Илкай Гюндоган.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
