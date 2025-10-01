Ван Дейк про 0:1: «Сложно сказать, заслужил ли «Галатасарай» победу – они создали моменты благодаря нашим ошибкам. «Ливерпулю» необходимо прибавлять»

Вирджил ван Дейк высказался касательно поражения от «Галатасарая».

«Ливерпуль» уступил со счетом 0:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Сейчас сложно сказать, заслужил ли «Галатасарай» победу. Они заработали пенальти и создали моменты благодаря нашим ошибкам.

Мы рисковали, владея мячом и пытаясь найти свободного игрока в средней линии. Это рискованно. Мы много раз прорывались к финальной трети, и, возможно, нам нужно играть там лучше. В такие моменты мы принимали неправильные решения – они делали перехват и становились опасными.

Поражение – это плохо. Матчи с «Кристал Пэлас» и «Галатасараем » – неприятные ощущения. Я давно в футболе, главное – работать.

Нам нужно продолжать работать и держаться вместе. Мы хорошо начали этот сезон с точки зрения набора очков.

Паники быть не должно, но необходимо прибавлять», – сказал защитник «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк .