Губерниев о матче России и США: «Он может послужить мощнейшим локомотивом нашего возвращения. Это даже не столько спортивная история, а политическая. Это прекрасно!»
Дмитрий Губерниев высказался о возможном проведении матча сборных России и США.
Ранее матч-агент ФИФА заявил, что не видит препятствий для проведения такой игры: «Она возможна, в США готовы сыграть. Остается лишь согласие от РФС».
«Еще бы ФИФА видела препятствия к проведению такого матча. А если на них Трамп обидится? Реверанс в сторону США.
Матч Россия – США может послужить мощнейшим локомотивом нашего возвращения на международные соревнования. Это даже не столько спортивная история, а политическая. Это прекрасно!» – сказал комментатор «Матч ТВ».
