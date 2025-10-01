Губерниев о матче России и США: «Он может послужить мощнейшим локомотивом нашего возвращения. Это даже не столько спортивная история, а политическая. Это прекрасно!»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном проведении матча сборных России и США.

Ранее матч-агент ФИФА заявил , что не видит препятствий для проведения такой игры: «Она возможна, в США готовы сыграть. Остается лишь согласие от РФС».

«Еще бы ФИФА видела препятствия к проведению такого матча. А если на них Трамп обидится? Реверанс в сторону США .

Матч Россия – США может послужить мощнейшим локомотивом нашего возвращения на международные соревнования. Это даже не столько спортивная история, а политическая. Это прекрасно!» – сказал комментатор «Матч ТВ».