Матч-агент ФИФА об игре России и США: «Она возможна, в США готовы сыграть. Остается лишь согласие от РФС»
Матч-агент ФИФА не видит препятствий для проведения матча России и США.
– Возможен ли товарищеский матч сборных России и США в следующем году?
– Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА.
Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи. С согласия российской стороны мы начнем выбор даты и места проведения матча сборных России и США, – сказал Мезмуредавит Деста.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости