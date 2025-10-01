  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч-агент ФИФА об игре России и США: «Она возможна, в США готовы сыграть. Остается лишь согласие от РФС»
3

Матч-агент ФИФА об игре России и США: «Она возможна, в США готовы сыграть. Остается лишь согласие от РФС»

Матч-агент ФИФА не видит препятствий для проведения матча России и США.

– Возможен ли товарищеский матч сборных России и США в следующем году?

– Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА.

Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи. С согласия российской стороны мы начнем выбор даты и места проведения матча сборных России и США, – сказал Мезмуредавит Деста. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная США по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoФИФА
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
О′Хара раскритиковал идею Артеты о коммуникации в стиле британских ВВС: «Пилоты умеют управлять самолетами, но не знают, как обороняться при стандартах. Всем этим фразам уже 100 лет»
2 минуты назад
Антони об «МЮ» летом: «Ко мне отнеслись неуважительно – были очень тяжелые месяцы, больше 40 дней в отеле, отдельные тренировки. Сердце подсказывало вернуться в «Бетис»
2438 минут назад
Фонбет Кубок России. «Пари НН» примет «Спартак», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
23644 минуты назад
Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
27сегодня, 08:05
Пора собрать команду на новый игровой день в Основе ЛЧ! Кого возьмете в пятерку?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Хюрцелер о возможности возглавить «МЮ»: «Уважаю Аморима – не буду говорить о его работе или о слухах. Я счастлив в «Брайтоне»
24сегодня, 07:25
Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» нужны лидеры. Иногда нам не хватает немного сумасшедших парней – Кунья мог бы быть таким»
16сегодня, 06:55
Нойер – журналисту о голе «Пафоса»: «Вы были вратарем? Мяч сначала полетел прямо, а потом изменил траекторию. Если бы вы играли в футбол, то поняли бы, о чем я говорю»
45сегодня, 03:47
Джейми Каррагер: «Виртца нужно вывести из состава «Ливерпуля» – он не в форме. Не думаю, что в команде создан правильный баланс – сейчас это бардак»
96сегодня, 05:55
На стадионе «Арсенала» обновили туннель перед выходом на поле. Артета заявил: «Всегда стремились создать на «Эмирейтс» лучшую атмосферу. У нас лучшие болельщики в мире»
15сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
113 минут назад
Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Рубин» мы победили без удаления, и «Краснодар» в Суперкубке. «Балтику» обыграли 2:0 в Кубке»
19 минут назад
Эрлинг Холанд: «Мы с девушкой играем в Minecraft вместе. Строим дома и все такое»
30 минут назад
«Балтика» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
33 минуты назад
«Пари НН» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
745 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Атлетик». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
46 минут назад
«Байер» – ПСВ. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
50 минут назад
«Крылья Советов» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
51 минуту назад
Обамеянг – самый возрастной игрок в истории с тремя очками в матче ЛЧ. У форварда «Марселя» 1+2 против «Аякса» в 36 лет
358 минут назад
«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
8сегодня, 08:06