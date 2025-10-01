Маркиньос о падении перед голом «Динамо»: «Нарушение было. У меня не отобрали бы мяч, если бы не наступили на ногу. Судейские ошибки бывают»

Маркиньос ответил на вопрос о судействе против «Спартака».

– Видите ли системные судейские ошибки не в пользу «Спартака»?

– Я не очень люблю говорить об этих вещах, потому что я футболист и мое дело играть и помогать команде заработать три очка. Возможно, какие‑то ошибки бывают, но это тоже нормально.

– Перед удалением Деяна Станковича в матче с «Динамо» был ли фол на тебе?

– Я считаю, что да, нарушение было. Если бы мне не наступили на ногу, я бы побежал дальше и у меня не отобрали бы мяч. Но это уже прошлое, нет смысла вспоминать, – сказал полузащитник «Спартака ».

В матче 8‑го тура Мир РПЛ красно-белые в гостях сыграли вничью с «Динамо » (2:2). В концовке первого тайма перед вторым голом бело‑голубых на Маркиньосе мог быть фол со стороны Хуана Касераса, однако арбитр встречи Егор Егоров не зафиксировал нарушение правил в атаке. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дисквалифицирован на месяц за нецензурную брань в адрес Егорова из-за этого эпизода.