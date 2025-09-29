Наумов не верит в чемпионство «Локо»: «Очень слабо играет позиционно. Против команд ниже классом нужно действовать с позиции силы»

Николай Наумов сомневается, что «Локомотив» поборется за титул в РПЛ.

В 10-м туре москвичи одолели «Рубин» (1:0) и идут вторыми в таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

«Матч был равным и шел скорее к ничейному результату. «Рубин» сумел навязать сопернику вязкий футбол и заслуживал избежать поражения. Но ошибка вратаря позволила «Локо» победить.

Можно поздравить железнодорожников, что они прервали серию без побед. Но трудно сейчас говорить, что с такой игрой они выбрались из кризиса и могут бороться за золото. Очень уж слабо играет «Локомотив» в позиционной игре. Он все пытается действовать вторым номером, но не хочет или не может играть с позиции силы, а именно это нужно делать против команд ниже классом», – сказал бывший президент «Локомотива».