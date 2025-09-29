  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов не верит в чемпионство «Локо»: «Очень слабо играет позиционно. Против команд ниже классом нужно действовать с позиции силы»
0

Наумов не верит в чемпионство «Локо»: «Очень слабо играет позиционно. Против команд ниже классом нужно действовать с позиции силы»

Николай Наумов сомневается, что «Локомотив» поборется за титул в РПЛ.

В 10-м туре москвичи одолели «Рубин» (1:0) и идут вторыми в таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

«Матч был равным и шел скорее к ничейному результату. «Рубин» сумел навязать сопернику вязкий футбол и заслуживал избежать поражения. Но ошибка вратаря позволила «Локо» победить.

Можно поздравить железнодорожников, что они прервали серию без побед. Но трудно сейчас говорить, что с такой игрой они выбрались из кризиса и могут бороться за золото. Очень уж слабо играет «Локомотив» в позиционной игре. Он все пытается действовать вторым номером, но не хочет или не может играть с позиции силы, а именно это нужно делать против команд ниже классом», – сказал бывший президент «Локомотива».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?81789 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЛокомотив
logoНиколай Наумов
logoтактика
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ и отстает от ЦСКА на 3 очка перед дерби. «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й
108вчера, 18:37
«Локомотив» – единственный клуб без поражений после 10 туров Мир РПЛ
9вчера, 16:25
Агент Батракова: «Алексей сейчас стоит около 30 млн евро, по ощущениям. В контракте есть цифры, за которые его можно выкупить»
18вчера, 15:11
Главные новости
Томори о 1-м месте «Милана»: «Аллегри сказал, что мы не должны пропускать так много, как в прошлом сезоне. Нельзя оставлять свободные зоны и бегать по всему полю в попытке отобрать мяч»
259 минут назад
У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу
14вчера, 22:04
Джо Коул за увольнение Аморима: «МЮ» нужно новое направление. У Рубена было достаточно времени на внедрение идей, но он ни разу не выиграл в АПЛ дважды подряд, это беспокоит»
19вчера, 21:57
Челестини об игре со «Спартаком»: «Согласен, что это класико, дерби. Для ЦСКА это особенный матч, большой вызов»
6вчера, 21:51
Конте про 1:2 с «Миланом»: «Наполи» проиграл впервые за пять туров – и не команде со дна таблицы. Но надо играть внимательнее, ранний гол разочаровывает»
14вчера, 21:45
Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, весь СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»
84вчера, 21:34
Аллегри про 2:1 с «Наполи»: «Милан» в начале пути, и это маленький шаг вперед. Я счастлив. У нас есть потенциал»
11вчера, 21:27
«Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту
88вчера, 21:15Видео
Флик о 2-м месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Мы не можем изменить это решение. В следующем году Ламин поборется за награду, уверен»
4вчера, 21:15
Гути о том, что Симеоне плакал после победы в дерби: «Атлетико» нужно настраиваться на каждый матч, а не только на «Реал»
34вчера, 21:03
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о 3-м месте «Краснодара»: «Им тяжело. Основной состав все тянет на себе, две‑три замены только есть»
2 минуты назад
Соломин об ужесточении лимита: «Сильно не скажется на уровне РПЛ. Будет только лучше, если легионеров станет меньше. Местным нужно давать шанс»
125 минут назад
«Кузяев – легендарный футболист. Он пять раз выигрывал чемпионат с «Зенитом». Форвард «Рубина» Сиве о хавбеке
39 минут назад
Гендиректор «Балтики» о 1-м поражении в РПЛ: «Не думаю, что ребята из-за этого сникнут. Мы максималисты, ставим перед собой самые высокие задачи»
сегодня, 01:18
Защитник «Ланса» Гради получил красную за фол на 49-й секунде игры с «Ренном». Рекорд Лиги 1 в XXI веке у Тодибо – 9 секунд
2вчера, 22:08
Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не мог помочь «Сосьедаду». Мое тело не слушалось меня весь прошедший год»
3вчера, 21:43
«Наполи» проиграл в Серии А впервые с февраля и во второй раз в 2025 году – «Милану»
6вчера, 20:54
«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings)
8вчера, 21:05
«В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес включил в список Мбаппе, Педри, Ямаля, Альвареса и Иско, Винисиуса – нет
10вчера, 20:52
Конте проиграл Аллегри впервые с 2009 года. Было 5 побед и 2 ничьих
5вчера, 20:49