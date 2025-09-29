Ловчев о «Локо»: «Большая часть стартового состава состоит из российских игроков – они показывают, что не нужно покупать за 30-35 млн кого-то. Галактионов умеет работать с молодыми»

Евгений Ловчев похвалил «Локомотив» за хорошую работу с российскими игроками.

«Мне очень нравится, что у «Локомотива » большая часть стартового состава состоит из российских футболистов.

Это воспитанники нашего футбола. Они показывают, что не нужно покупать за 30-35 миллионов кого‑то, когда есть свои ребята. Раскрывайте их!

Михаил Галактионов умеет работать с молодыми футболистами», – сказал экс-защитник «Спартака».

