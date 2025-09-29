Ловчев о «Локо»: «Большая часть стартового состава состоит из российских игроков – они показывают, что не нужно покупать за 30-35 млн кого-то. Галактионов умеет работать с молодыми»
Евгений Ловчев похвалил «Локомотив» за хорошую работу с российскими игроками.
«Мне очень нравится, что у «Локомотива» большая часть стартового состава состоит из российских футболистов.
Это воспитанники нашего футбола. Они показывают, что не нужно покупать за 30-35 миллионов кого‑то, когда есть свои ребята. Раскрывайте их!
Михаил Галактионов умеет работать с молодыми футболистами», – сказал экс-защитник «Спартака».
Ловчев за ужесточение лимита: «Иностранцы приезжают невыдающиеся. Надо дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости