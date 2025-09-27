Соболев забил «Оренбургу» через минуту после выхода на замену. У форварда «Зенита» 7 (5+2) очков в 12 матчах сезона

Александр Соболев забил за «Зенит» сразу после выхода на замену.

Нападающий петербургской команды вышел на поле на 73-й минуте матча с «Оренбургом » в 10-м туре Мир РПЛ (4:0, второй тайм) и поразил ворота соперника на 74-й.

В 12 матчах текущего сезона 28-летний футболист отличился 5 голами и 2 результативными передачами.

Подробную статистику Соболева можно найти здесь .