Артета о Дьокереше: «Виктор очень много дает «Арсеналу», хотя еще весьма далек от предела своих возможностей. Он предъявляет к себе высокие требования, я им очень доволен»

Микель Артета считает, что Виктор Дьокереш еще не достиг пика своих возможностей.

27-летний нападающий присоединился к «Арсеналу» в летнее трансферное окно.

«Он очень уверенный в себе парень, невероятно трудолюбивый. Он предъявляет к себе высокие требования каждый день, работать с ним – одно удовольствие.

Он очень много дает команде, хотя еще весьма и весьма далек от предела своих возможностей, поэтому я им очень доволен», – сказал главный тренер «Арсенала ».

На счету шведского форварда 3 гола в 6 матчах АПЛ . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .