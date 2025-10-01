Артета о Дьокереше: «Виктор очень много дает «Арсеналу», хотя еще весьма далек от предела своих возможностей. Он предъявляет к себе высокие требования, я им очень доволен»
Микель Артета считает, что Виктор Дьокереш еще не достиг пика своих возможностей.
27-летний нападающий присоединился к «Арсеналу» в летнее трансферное окно.
«Он очень уверенный в себе парень, невероятно трудолюбивый. Он предъявляет к себе высокие требования каждый день, работать с ним – одно удовольствие.
Он очень много дает команде, хотя еще весьма и весьма далек от предела своих возможностей, поэтому я им очень доволен», – сказал главный тренер «Арсенала».
На счету шведского форварда 3 гола в 6 матчах АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости