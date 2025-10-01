  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о Дьокереше: «Виктор очень много дает «Арсеналу», хотя еще весьма далек от предела своих возможностей. Он предъявляет к себе высокие требования, я им очень доволен»
2

Артета о Дьокереше: «Виктор очень много дает «Арсеналу», хотя еще весьма далек от предела своих возможностей. Он предъявляет к себе высокие требования, я им очень доволен»

Микель Артета считает, что Виктор Дьокереш еще не достиг пика своих возможностей.

27-летний нападающий присоединился к «Арсеналу» в летнее трансферное окно.

«Он очень уверенный в себе парень, невероятно трудолюбивый. Он предъявляет к себе высокие требования каждый день, работать с ним – одно удовольствие.

Он очень много дает команде, хотя еще весьма и весьма далек от предела своих возможностей, поэтому я им очень доволен», – сказал главный тренер «Арсенала».

На счету шведского форварда 3 гола в 6 матчах АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoВиктор Дьокереш
logoМикель Артета
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дьокереш получил трофей Герда Мюллера от France Football. У форварда 63 гола за «Спортинг» и Швецию в прошлом сезоне
3122 сентября, 20:11
Каррагер о Дьокереше: «Немного не тянет в топ-матчах, но проблема «Арсенала» – в создании моментов. Ему их не создают»
2922 сентября, 14:49
Артета о нуле ударов Дьокереша в матче с «Сити»: «Он старается изо всех сил. «Арсенал» должен создавать для него больше моментов, вот и все»
1722 сентября, 10:34
Главные новости
Вальверде был в запасе «Реала» против «Кайрата» из-за отказа играть правым защитником (Radio Marca)
2523 минуты назад
«Ливерпуль» и другие клубы АПЛ интересуются Олисе. «Бавария» хочет продлить контракт с вингером до 2031 года с повышением зарплаты
423 минуты назад
Винисиус был недоволен заменой в матче с «Кайратом». Вингер «Реала» жаловался, уходя с поля
2036 минут назад
«Барса» vs «ПСЖ» – кто окажется сильнее? Выбирайте фаворита с бонусом до 15 000 от FONBET
37 минут назадРеклама
Генич о Глушенкове: «Ларин приезжал поговорить с Максом, потому что были проблемки с Семаком. Они пообщались и все наладили. Конфетно-букетный период сейчас – следствие этого»
544 минуты назад
Испания, Турция и Норвегия призывают УЕФА отстранить Израиль. Англия тоже поддерживает санкции (RMC Sport)
57сегодня, 09:22
Титов о «Спартаке»: «Команда побеждает, и мне хотелось бы, чтобы истерика вокруг Станковича закончилась. Пусть тренер спокойно работает»
15сегодня, 09:13
О′Хара раскритиковал идею Артеты о коммуникации в стиле британских ВВС: «Пилоты умеют управлять самолетами, но не знают, как обороняться при стандартах. Всем этим фразам уже 100 лет»
13сегодня, 09:04
Антони об «МЮ» летом: «Ко мне отнеслись неуважительно – были очень тяжелые месяцы, больше 40 дней в отеле, отдельные тренировки. Сердце подсказывало вернуться в «Бетис»
42сегодня, 08:28
Фонбет Кубок России. «Пари НН» примет «Спартак», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
236сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Баннеры «Человечество потеряло совесть в Газе», «Геноцид Палестины», «Если Иерусалим не свободен, мир пленен» вывесили фанаты «Галатасарая» на матче с «Ливерпулем»
4 минуты назадФото
Обращение сотрудников «Химок» по поводу долгов передано в Генпрокуратуру, сообщил депутат Свищев
12 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном», Виссел Кобе» принимает «Мельбурн Сити»
437 минут назадLive
CTA поддержал назначение пенальти в ворота «Реала», неудаление Серлота и решение засчитать гол «Атлетико» со штрафного в дерби
353 минуты назад
Ерохин об 1:0 в Кубке: «Рубин» начал «душить» судью, хотя все было чисто. «Зенит» был единой командой»
1сегодня, 09:24
«Наполи» – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 09:13
Хау о словах Румменигге про Вольтемаде: «Трансферные суммы диктует рынок, а не клуб. Ник проявил себя очень хорошо – для меня его цена не имеет значения»
3сегодня, 09:08
«Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 08:53
Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Рубин» мы победили без удаления, и «Краснодар» в Суперкубке. «Балтику» обыграли 2:0 в Кубке»
8сегодня, 08:47
Матч-агент ФИФА об игре России и США: «Она возможна, в США готовы сыграть. Остается лишь согласие от РФС»
6сегодня, 08:42