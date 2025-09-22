  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер о Дьокереше: «Немного не тянет в топ-матчах, но проблема «Арсенала» – в создании моментов. Ему их не создают»
15

Каррагер о Дьокереше: «Немного не тянет в топ-матчах, но проблема «Арсенала» – в создании моментов. Ему их не создают»

Джейми Каррагер считает, что «Арсенал» не создает моменты Виктору Дьокерешу.

«Ходят разговоры о том, элитный ли Дьокереш нападающий? В топ-матчах он немного не тянет.

Не думаю, что «Арсенал» выиграет чемпионат благодаря Дьокерешу. Если они и выиграют, то благодаря двум центральным защитникам», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» до матча «Арсенала» с «Манчестер Сити» (1:1) в эфире Sky Sports.

После матча Каррагер отметил, что проблемы «Арсенала» связаны с нехваткой креативности, а не с реализацией форварда.

«У него не было ни одного удара, и его могут снова критиковать, но ему не создали ни одного момента.

Люди постоянно говорят: «Проблема «Арсенала» – в завершении атак». Но это не так, проблема в создании моментов. Они создают недостаточно», – отметил Каррагер.

Артета о нуле ударов Дьокереша в матче с «Сити»: «Он старается изо всех сил. «Арсенал» должен создавать для него больше моментов, вот и все»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?17980 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
logoВиктор Дьокереш
logoАрсенал
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета о нуле ударов Дьокереша в матче с «Сити»: «Он старается изо всех сил. «Арсенал» должен создавать для него больше моментов, вот и все»
17сегодня, 10:34
Главные новости
Жоан Лапорта: «Если Ямаль получит «Золотой мяч», это будет историческим событием. Фантастический игрок»
37 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Сочи»
255220 минут назадLive
Два российских игрока в одной лиге с Месси, Роналду и Неймаром в «Невидимке». Угадаете?
20 минут назадТелеграм
Олисе – 30-й в голосовании «Золотого мяча», Виртц – 29-й, ван Дейк – 28-й, Райс – 27-й, Холанд – 26-й
1723 минуты назад
«Барса» интересуется защитником сборной Португалии и «Спортинга» Инасиу
623 минуты назад
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
229сегодня, 14:41
В «Реале» считают, что «Золотой мяч» стал менее престижен после изменений правил вручения (Marca)
3131 минуту назад
Ямаль проведет вечеринку после церемонии «Золотого мяча» – вне зависимости от результата. Вместе с ним в Париж летят 25 человек, в том числе диджей
6648 минут назад
Ямаль, Рафинья, Флик и другие члены делегации «Барсы» прибыли в Париж на церемонию «Золотого мяча». Лапорта заявил: «Это вопрос уважения к футболу и номинантам»
1551 минуту назадВидео
Мохеби о матче с «Балтикой»: «Это был не футбол, а UFC. Они играли очень агрессивно, щипались»
9сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» больше суток добирается до дома из Калининграда после матча с «Балтикой» («РБ Спорт»)
11 минут назад
«Сочи» – ЦСКА. Кисляк, Круговой, Мусаев играют. Онлайн-трансляция
1119 минут назадLive
Лионель Верде: «В России очень безопасно, по Москве можно спокойно передвигаться и ни о чем не переживать. В Аргентине такого нет»
429 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
45 минут назадLive
Сергей Ташуев: «Станкович не имеет права так себя вести. Уверен, в Италии он бы не был таким дерзким. Тренер – это сэнсэй, а сэнсэй всегда спокоен»
17сегодня, 15:11
Мостовой о ЦСКА: «Многие кричали, что у армейцев лучший футбол, Челестини топовый тренер. «Ростову» проиграли, с «Балтикой» отмучались – эти люди притихли»
8сегодня, 15:10
Агент Захаряна о сборной: «Арсен физически готов, вызов пойдет ему на пользу эмоционально. Он соскучился по партнерам и команде»
1сегодня, 14:58
Маттеус о Кейне: «Он должен завершить карьеру в «Баварии», рекорд Ширера – не мотивация. Если Харри захочет денег, то может переехать в Саудовскую Аравию»
15сегодня, 14:57
Талалаев о том, устанет ли «Балтика»: «Каждые шесть недель мы становимся еще более интенсивными. Мы будем двигаться вперед»
7сегодня, 14:36Видео
Юрий Семин: «Аленичеву в «Спартаке» дали мало времени. Возможно, при нем команда вернула бы спартаковский стиль»
30сегодня, 14:36