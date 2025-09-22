Каррагер о Дьокереше: «Немного не тянет в топ-матчах, но проблема «Арсенала» – в создании моментов. Ему их не создают»

Джейми Каррагер считает, что «Арсенал» не создает моменты Виктору Дьокерешу.

«Ходят разговоры о том, элитный ли Дьокереш нападающий? В топ-матчах он немного не тянет.

Не думаю, что «Арсенал» выиграет чемпионат благодаря Дьокерешу. Если они и выиграют, то благодаря двум центральным защитникам», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» до матча «Арсенала» с «Манчестер Сити» (1:1) в эфире Sky Sports.

После матча Каррагер отметил, что проблемы «Арсенала» связаны с нехваткой креативности, а не с реализацией форварда.

«У него не было ни одного удара, и его могут снова критиковать, но ему не создали ни одного момента.

Люди постоянно говорят: «Проблема «Арсенала » – в завершении атак». Но это не так, проблема в создании моментов. Они создают недостаточно», – отметил Каррагер.

Артета о нуле ударов Дьокереша в матче с «Сити»: «Он старается изо всех сил. «Арсенал» должен создавать для него больше моментов, вот и все»